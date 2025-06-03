Этой ночью Рязанскую область накроет небольшой, но очень активный волновой циклон, который принесет с собой обильные осадки. Об этом написал в телеграм-канале синоптик Роман Степанов.

Будьте готовы к тому, что на юге и востоке области дожди будут сильными, местами возможны настоящие ливни. Это значит, что всего за час может выпасть более 15 мм осадков.

Днем полегчает, но не расслабляйтесь! Интенсивность осадков спадет, но это не повод прятать зонт далеко – по прогнозам, возможны грозы. Так что сохраняйте бдительность, ведь молнии и гром могут застать врасплох.

По словам метеоролога, именно на юге области дожди сейчас очень нужны — там на полях местами запасы продуктивной влаги в почве снизились до 4 мм, а этого недостаточно для роста сельскохозяйственных культур.

— Короче, готовьтесь, будет весело. Но полезно)) — обращается синоптик к подписчикам.