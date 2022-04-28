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Четверг, 28 апреля, 2022

На рязанском нефтезаводе случился пожар

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На рязанском нефтезаводе случился пожар

Александр Ильин
Фото: соцсети

28 апреля на территории рязанского нефтеперерабатывающего завода случился пожар. Фото опубликовали очевидцы в группе «Рязань» Вконтакте. 

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На кадрах виден огонь и густой чёрный дым в районе РНПК. 

Подробности происшествия уточняются.

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