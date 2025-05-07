На Рязанской ВДНХ устанавливают самолёт

На территории Рязанской ВДНХ (Торговый городок) сегодня устанавливают самолёт. Об этом 7info сообщил читатель.
Если смотреть по бортовому номеру, самолёт Ан-2ТП принадлежит Сасовскому летному училищу гражданской авиации. Автор снимка предполагает, что его ставят в Рязани в преддверии Дня Победы.
Официальная информация уточняется.
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