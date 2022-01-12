На рязанского водителя, протащившего сотрудника ДПС за машиной, завели уголовное дело

Рязанский следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти на 27-летнего водителя, который протащил сотрудника ДПС на автомобилем, сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следователей, инцидент случился 10 января на одной из улиц Рязани. Полицейские заметили за рулём автомобиля пьяного водителя и потребовали прекратить движение.

К остановившемуся на запрещающий сигнал светофора мужчине подбежал сотрудник ДПС. В этот момент нарушитель проигнорировал требования полицейского, резко увеличив скорость.

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Правоохранители успел схватить нетрезвого водителя за верхнюю одежду, принуждая остановиться. Однако тот продолжил совершать маневры на автомобиле, протащив полицейского несколько десятков метров. В результате случившегося сотрудник полиции получил переломы костей.