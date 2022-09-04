Воскресенье, 4 сентября, 2022
Татьяна Проводина

На рязанских улицах появились коробки с надписью «замеры транспортных потоков»

Фото из группы stvchannel - Рязань: о городской среде ВКонтакте

На улицах Рязани появляются небольшие коробки с камерами и надписью «замеры транспортных потоков».

Фото одной из таких коробок появилось в группе stvchannel — Рязань: о городской среде ВКонтакте 3 сентября вечером.

Официальной информации на этот счёт пока нет. Авторы публикации предполагают, что появление таких коробок связано с созданием транспортной модели города. Наработки по транспортной модели Рязани, как ожидается, представят к декабрю. Модель должна стать основой для транспортной реформы областного центра.

«Если наши догадки подтвердятся, то это хорошо. Как минимум будем знать, что модель создавали не только на основе тестов в интернете», – говорится в сообщении.

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