На рязанских улицах появились коробки с надписью «замеры транспортных потоков»

На улицах Рязани появляются небольшие коробки с камерами и надписью «замеры транспортных потоков».

Фото одной из таких коробок появилось в группе stvchannel — Рязань: о городской среде ВКонтакте 3 сентября вечером.

Официальной информации на этот счёт пока нет. Авторы публикации предполагают, что появление таких коробок связано с созданием транспортной модели города. Наработки по транспортной модели Рязани, как ожидается, представят к декабрю. Модель должна стать основой для транспортной реформы областного центра.