Четверг, 26 октября, 2023
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На рязанских предприятиях наставники готовят кадровую смену

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Фото: АРБ

24 октября министр экономического развития Андрей Ворфоломеев провел рабочее совещание по реализации нацпроекта «Производительность труда». В совещании также приняли участие сотрудники министерства, директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов, руководитель Регионального центра компетенций Виктор Михеев-Даниловцев. Они обсудили планы работы РЦК, ключевые проблемы реализации нацпроекта, перспективы привлечения новых участников в нацпроект. 

В ходе встречи, в частности, речь шла о конкурсе «Лучшие практики наставничества Рязанской области», инициатором которого выступает региональное министерство экономического развития. Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Производительность труда».  В 2021 году его участниками стали 7 организаций, в 2022 году – 4. В 2023 году в конкурсе приняли участие рекордное количество конкурсантов — 13 организаций поделились своими практиками наставничества в 5 номинациях, в том числе 6 участников нацпроекта «Производительность труда». 4 победителя подали заявки на федеральный этап. Впервые в этом году в конкурсе участвовали не только производственные компании, но и учреждения социальной сферы.

Крайне важно внедрять инструменты поддержки нацпроекта на предприятиях, но не менее важно уделять внимание наставничеству. Необходимо вести системную работу, чтобы минимизировать риски кадрового дефицита,

— отметил министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев.

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