На рязанских добровольцах испытают новый препарат от COVID-19

В Рязани на базе одного из медучреждений пройдёт третья фаза клинических испытаний на добровольцах инъекционного и ингаляционного препарата от коронавируса «Амбервин», сообщает РБК.

Испытывать препарат также будут в Москве, Владимире, Смоленске. Всего в нём примут участие 350 добровольцев. Срок завершения — 31 декабря 2022 года.

Отмечается, что цель исследований — оценка эффективности и безопасности препарата в комплексной терапии в сравнении со стандартной терапией у пациентов со среднетяжелым течением COVID-19.

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Проведение испытаний на добровольцах разрешено Минздравом.