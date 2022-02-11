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Пятница, 11 февраля, 2022

На рязанку завели уголовное дело за торговлю спиртным из частного дома в Горроще 

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На рязанку завели уголовное дело за торговлю спиртным из частного дома в Горроще 

Александр Ильин
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Полиция завела уголовное дело на жительницу Рязани, которая незаконно торговала алкогольной продукцией из частного дома на улице 9-я Линия, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Уточняется, что ранее девушку уже привлекали за это нарушение к административной ответственности по ст.14.17.1 КоАП РФ. 

Однако полиция вновь задокументировала незаконную продажу спиртного. Теперь злоумышленнице грозит уголовное наказание.

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Наказание по ст.171.4 УК РФ — штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы до 1 года.

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