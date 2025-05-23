На рязанца завели уголовное дело за антисемитские посты в «Одноклассниках»

Следственное отделение УФСБ России по Рязанской области завело уголовное дело на жителя региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 280 УК РФ о публичных призывах к экстремистской деятельности.

По данным силовиков, приверженец националистических убеждений систематически публиковал на своей странице в «Одноклассниках» высказывания, содержащие призывы к совершению враждебных и насильственных действий в отношении представителей еврейской национальности.

Статья УК предусматривает в качестве наказания до 5 лет лишения свободы и лишение права заниматься определённой деятельностью в течение трёх лет.