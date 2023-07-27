На ремонт манежа «Юность» в Рязани выделили дополнительные 10,5 миллионов рублей

Из регионального бюджета на ремонт манежа выделили почти 10,5 млн. рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

На сегодняшний день в здании уже проведет ремонт основания пола и беговых дорожек, сделаны новые виражи и залита бетонная стяжка, выполняется покраска стен. Ремонтные работы ведутся и в фойе манежа. Также в «Юности» после выявление протечек отремонтировали крышу.

В ближайшее время планируется выполнить отделочные работы в тренажерном зале и уложить спортивное покрытие в легкоатлетическом зале.

Ранее, в декабре 2022 года, на ремонт манежа уже было выделено 22,4 миллиона рублей из резервного фонда правительства Рязанской области.