На ремонт дворов Рязань получит 180 миллионов из областного бюджета

Рязань получит 180 млн руб. из областного бюджета на благоустройство дворов. Об этом на заседании регионального правительства 8 февраля заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Муниципальным депутатам и мэрии в кратчайшие сроки предстоит определить перечень дворов, подлежащих ремонту. К этому процессу привлекут и местных жителей.

Решение главы региона прокомментировала глава администрации Елена Сорокина:

– Ремонт дворов охватит все районы города. После прохождения конкурсных процедур и наступления благоприятных погодных условий начинаем ремонтировать наши дворы. Контроль будет строгий – мы требуем от исполнителей качества работ и четкого исполнения сроков, — сообщила она.

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Напомним, в 2021 году региональное правительство дополнительно выделило на ремонт дворов 100 млн руб. На эти средства благоустроили 65 дворов. Территории, которые необходимо благоустроить, выбирали сами рязанцы. По результатам голосования был сформирован перечень дворов, в которых заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали тротуары, установили освещение, укрепили газоны.