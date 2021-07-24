На ремонт дороги к БСМП в Рязани потратят свыше 23 млн рублей

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В Рязани планируют отремонтировать дорогу к БСМП. Стоимость контракта составляет свыше 23 млн рублей. Об этом свидетельствует информация на сайте госзакупок.

Работы будут проводить на улице Гоголя: от улицы Черновицкой до дома №6с1 по проезду Гоголя. Общая протяженность участка составит 550 метров.

На участке планируют заменить дорожные знаки, асфальт, установить железные ограждения. Предусматривается и обустройство ливневок. Также рабочие должны предусмотреть беспрепятственное передвижение по дороге маломобильных групп граждан. При необходимости восстановят тротуары и обустроят парковку.

Стоимость работ оценивается в 23 361 490 рублей. Сумму выделят из бюджета Рязани. На ремонт потратят и те деньги, что поступили из областного бюджета.

Работы необходимо выполнить до 1 ноября. На время проведения работ движение на улице Гоголя закрывать не будут.