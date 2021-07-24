21.1 C
Рязань
Суббота, 24 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоТоп новость

На ремонт дороги к БСМП в Рязани потратят свыше 23 млн рублей

Елена Лобанова
На ремонт дороги к БСМП в Рязани потратят свыше 23 млн рублей
- Advertisement -

В Рязани планируют отремонтировать дорогу к БСМП. Стоимость контракта составляет свыше 23 млн рублей. Об этом свидетельствует информация на сайте госзакупок.

Работы будут проводить на улице Гоголя: от улицы Черновицкой до дома №6с1 по проезду Гоголя. Общая протяженность участка составит 550 метров.

На участке планируют заменить дорожные знаки, асфальт, установить железные ограждения. Предусматривается и обустройство ливневок. Также рабочие должны предусмотреть беспрепятственное передвижение по дороге маломобильных групп граждан. При необходимости восстановят тротуары и обустроят парковку.

Стоимость работ оценивается в 23 361 490 рублей. Сумму выделят из бюджета Рязани. На ремонт потратят и те деньги, что поступили из областного бюджета.

Работы необходимо выполнить до 1 ноября. На время проведения работ движение на улице Гоголя закрывать не будут.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]