На ремонт дорог в Рязани в 2023 году потратят 1 млрд 100 млн рублей

Объёмы дорожного ремонта в Рязани в текущем году – 1 млрд 100 млн рублей. Об этом сообщил и.о. главы администрации города в ходе отчёта перед депутатами о работе мэрии за 2022 год.

Будут завершены 17 двухлетних контрактов и начаты 11 новых. Основными объектами 2023 года являются дороги в посёлках Качево, Мордасово, улицы Семчинская и Магистральная. При поддержке областного правительства планируется ремонт дороги к военному госпиталю.

Объёмы дорожного ремонта в 2022 году выросли — общая протяжённость отремонтированных дорог составила 47 км. По нацпроекту БКД завершён ремонт 10 дорог по двухлетним контрактам 2021 года, по 16 участкам шли работы по контрактам 2022-2023 годов. 10 участков отремонтировано по годичным контрактам 2022 года за счёт дополнительных средств областного и городского бюджета.

В Мервино появилась новая дорога с рабочим названием «ул. Перспективная» протяжённостью около километра.

По нацпроекту БКД закуплены 10 низкопольных троллейбусов. За счёт резервного фонда правительства РФ, областного и городского бюджетов приобретено ещё 10 троллейбусов с автономным ходом до 20 км. Правительство Санкт-Петербурга безвозмездно передало Рязани 10 троллейбусов, а правительство Москвы – 40 автобусов большого класса.

Одобрена заявка на приобретение по льготному лизингу 47 автобусов большого класса. 39 единиц уже поступило в УРТ, 8 единиц планируется приобрести в следующем году. Поданы заявки ещё на 45 автобусов большого класса.