На ремонт дорог Рязани направят более миллиарда рублей

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15 июня на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты одобрили изменения в бюджет Рязани. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

За счет поступивших межбюджетных трансфертов доходы и расходы бюджета города Рязани на 2021 год увеличиваются на 598,5 млн рублей. Из них 470,8 млн рублей планируют отправить на ремонт дорог; 67,7 млн рублей – на реконструкцию детских садов, 50 млн рублей – на капитальный ремонт тепловых сетей; 10 млн рублей – на модернизацию и реконструкцию светофорных объектов. Кроме того, доходы и расходы на 2022 год увеличиваются на 619,2 млн рублей за счет субсидий из областного бюджета на ремонт дорог.

Председатель комитета по бюджету и налоговой политике Галина Трушина подчеркнула, что в общей сложности на ремонт дорог по двухлетним контрактам в 2021 и 2022 году город получит около 1 млрд 90 млн рублей. На эти средства будет капитально отремонтировано 13 объектов.