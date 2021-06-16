22.6 C
Рязань
Среда, 16 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

На ремонт дорог Рязани направят более миллиарда рублей

7info
- Advertisement -

15 июня на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты одобрили изменения в бюджет Рязани. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

За счет поступивших межбюджетных трансфертов доходы и расходы бюджета города Рязани на 2021 год увеличиваются на 598,5 млн рублей.  Из них 470,8 млн рублей планируют отправить на ремонт дорог; 67,7 млн рублей – на реконструкцию детских садов, 50 млн рублей – на капитальный ремонт тепловых сетей; 10 млн рублей – на модернизацию и реконструкцию светофорных объектов. Кроме того, доходы и расходы на 2022 год увеличиваются на  619,2 млн рублей за счет субсидий из областного бюджета на ремонт дорог. 

Председатель комитета по бюджету и налоговой политике Галина Трушина подчеркнула, что в общей сложности на ремонт дорог по двухлетним контрактам в 2021 и 2022 году город получит около 1 млрд 90 млн рублей. На эти средства будет капитально отремонтировано 13 объектов.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]