На реконструкцию Северной окружной дороги Рязани потратят более 755 млн рублей

Стоимость реконструкции Северной окружной дороги Рязани превысит 755 миллионов рублей, сообщает пресс-служба гордумы.

План ремонта дорог, переданных в собственность Рязанской области, обсудили на заседании под председательством главы города Татьяны Панфиловой. В обсуждении приняли участие министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Решетник, депутаты гордумы, и.о. заместителя главы администрации Рязани Борис Ясинский.

Всего в областную собственность передали четыре дороги: улицу Большую, части проезда Шабулина и Московского шоссе, а также Северную окружную.

Реконструкция окружной запланирована на 2022-2023 годы. Там сделают освещение, построят тротуар с велосипедной дорожкой, у 2-го Борковского карьера — надземный пешеходный переход. Тросовое ограждение на дороге заменят металлическим барьерным.

Общая длина реконструированного участка — 3 километра 428 метров.