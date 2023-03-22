На региональную ипотеку в Рязанской области выделят 100 миллионов рублей

22 марта губернатор Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области, на котором были рассмотрены вопросы социально-экономического развития региона.

На заседании одобрен порядок предоставления субсидий из областного бюджета акционерному обществу «ДОМ.РФ» на реализацию региональной программы ипотечного кредитования. Она позволит снизить процентную ставку по кредиту на 2%. Его фактическая стоимость для заемщика составит от 0,1 до 8% годовых. На программу в 2023 году в региональном бюджете предусмотрено 100 млн рублей. Принять участие в ней смогут работники бюджетной сферы и организаций, созданных и финансируемых из бюджетов всех уровней. Приобрести жильё можно будет только в новостройках.

«Очень важное направление – это и повышение доступности жилья, и дополнительный стимул к развитию жилищного строительства в регионе, – подчеркнул Павел Малков. – Программа заработает уже в ближайшее время. Предполагается, что для работников бюджетной сферы и организаций, которые финансируются из бюджета, появится возможность получить ипотеку по сниженной ставке».

Увеличено количество средств, которые выделяются льготным категориям граждан на выполнение работ по подготовке домовладения к приему природного газа и оплату приобретаемого оборудования. Губернатор отметил, что в целом по региону сейчас около 6 тысяч заявок на социальную догазификацию. Как только начнётся строительный сезон и позволит погода, специалисты сразу начнут работы.

«Только положительная оценка самой программе и тому, как Газпром реагирует на вводные и заявки, которые получает от населения, – отметил Павел Малков. – Со своей стороны правительство Рязанской области тоже принимает определенные меры для того, чтобы жителям региона было проще и удобнее участвовать в программе. В частности, расширяется перечень мер поддержки и возможностей компенсировать часть затрат на социальную догазификацию».

Рассмотрен проект постановления, уточняющий перечень показателей предоставления субсидий на приобретение производственного оборудования. В прошлом году регион успешно прошел конкурсный отбор Минпромторга России на получение средств федерального бюджета на поддержку региональных программ развития промышленности. Также увеличивается предельный размер субсидий на одно предприятие – с 20% до 50% фактически понесенных затрат и с 10 до 20 млн рублей.

«Это курс на дальнейшее совершенствование поддержки бизнеса. Эффективная, востребованная мера, но всего лишь одна из многих в большой программе поддержки бизнеса: малых, средних, крупных промышленных предприятий, сельхозпредприятий и множества других сфер», – сказал Павел Малков.

На заседании был одобрен пакет документов, направленных на развитие ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина». Ряд нормативно-правовых актов касался приведения объемов финансирования программ в соответствии с законом об областном бюджете, увеличения финансирования, в том числе в сфере экономического развития, развития физкультуры и спорта и других.