На региональную ипотеку в Рязанской области выделят 100 миллионов рублей

22 марта губернатор Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области, на котором были рассмотрены вопросы социально-экономического развития региона.
На заседании одобрен порядок предоставления субсидий из областного бюджета акционерному обществу «ДОМ.РФ» на реализацию региональной программы ипотечного кредитования. Она позволит снизить процентную ставку по кредиту на 2%. Его фактическая стоимость для заемщика составит от 0,1 до 8% годовых. На программу в 2023 году в региональном бюджете предусмотрено 100 млн рублей. Принять участие в ней смогут работники бюджетной сферы и организаций, созданных и финансируемых из бюджетов всех уровней. Приобрести жильё можно будет только в новостройках.
Увеличено количество средств, которые выделяются льготным категориям граждан на выполнение работ по подготовке домовладения к приему природного газа и оплату приобретаемого оборудования. Губернатор отметил, что в целом по региону сейчас около 6 тысяч заявок на социальную догазификацию. Как только начнётся строительный сезон и позволит погода, специалисты сразу начнут работы.
Рассмотрен проект постановления, уточняющий перечень показателей предоставления субсидий на приобретение производственного оборудования. В прошлом году регион успешно прошел конкурсный отбор Минпромторга России на получение средств федерального бюджета на поддержку региональных программ развития промышленности. Также увеличивается предельный размер субсидий на одно предприятие – с 20% до 50% фактически понесенных затрат и с 10 до 20 млн рублей.
На заседании был одобрен пакет документов, направленных на развитие ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина». Ряд нормативно-правовых актов касался приведения объемов финансирования программ в соответствии с законом об областном бюджете, увеличения финансирования, в том числе в сфере экономического развития, развития физкультуры и спорта и других.
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