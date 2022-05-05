На развитие спортивной инфраструктуры Рязанская область получит 64 млн руб

Более 64 млн рублей получит Рязанская область из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры. Соответствующее решение приняла Комиссия ФС РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

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Дополнительные средства поступят уже в этом году. Субсидии в сумме 32 млн рублей будут направлены на софинансирование создания «умных» спортивных площадок. Это позволит построить ещё один объект. С учётом ранее выделенных средств, общая сумма на это направление составит 52 млн. рублей. Кроме того, дополнительное финансирование в размере 2,8 млн рублей будет направлено на приобретение спортивно-технологического оборудования. Общая сумма на эти цели превысит 12 млн рублей. Таким образом, несмотря на удорожание материалов и производства работ, создание «умных» спортплощадок в регионе продолжится.

«Умные» спортплощадки построят в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»). Объекты оборудуют современными системами коммуникации с подключением к интернету. На площадках можно будет проводить удалённые интерактивные тренировки, получать задания от квалифицированных тренеров и выполнять упражнения под их руководством.

– Проект предполагает формирование активной среды для занятий граждан физкультурой и спортом. Спорт – это жизнь! «Умные» площадки нужны людям. Увеличение финансирования до 64 млн. рублей обеспечит продолжение работ по их созданию. Уверен, что жители региона оценят новые спортивные объекты в полной мере, – сказал депутат Госдумы РФ от Рязанской области, председатель парламентского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Комментируя инициативу, губернатор Рязанской области Николай Любимов подчеркнул, что проект крайне важен для региона.