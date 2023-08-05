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На раскопках в Рязанском Кремле нашли кошелёк, сумку и серьгу XV века

7info7

Рязанский Кремль завершил очередной археологический сезон. Об уникальных находках информация появилась в официальной группе музея-заповедника.

Уже восемь лет специалисты изучают Введенский раскоп. За это время удалось исследовать более 2,5 м культурных напластований. В этом сезоне учёные дошли до слоев середины XV века. Тогда на месте Введенского раскопа была улица, поэтому наиболее часто удаётся находить там то, что использовалось в быту — посуду, гребни, замки.

Среди необычных находок археологи выделили кожаную сумку, кошелёк и серьгу. Интерес также представляют частицы керамики. Находки говорят о том, что наши предки использовали посуду не только рязанских мастеров, но и из Византии, Западной Германии, Средней Азии и Ближнего Востока.

На раскопках в Рязанском Кремле нашли кошелёк, сумку и серьгу XV века
На раскопках в Рязанском Кремле нашли кошелёк, сумку и серьгу XV века
На раскопках в Рязанском Кремле нашли кошелёк, сумку и серьгу XV века
На раскопках в Рязанском Кремле нашли кошелёк, сумку и серьгу XV века
На раскопках в Рязанском Кремле нашли кошелёк, сумку и серьгу XV века

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