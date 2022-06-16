На публичных слушаниях в областной Думе обсудили исполнение бюджета региона за 2021 

На публичных слушаниях по исполнению областного бюджета за 2021 год, которые прошли в четверг, 16 июня, присутствовали депутаты областной Думы, представители правительства региона, министерств и ведомств, общественных организаций и объединений, контрольно-счетной палаты, налоговой службы, органов юстиции. Главы представительных органов муниципальных образований участвовали в мероприятии в режиме ВКС.

Открывая мероприятие, первый заместитель председателя регионального парламента Александр Шевырев отметил, что в 2021 году продолжилось восстановление экономики после снятия жестких ограничений, связанных с коронавирусом.

– Были приняты меры по поддержке наиболее пострадавших отраслей, наших предпринимателей. Меры были очень удачно подобраны, хорошо сработали. Нам удалось сохранить структуру экономики и объем налоговых поступлений, что позволило выполнить социальные задачи, которые стояли в 2021 году, – сказал Александр Шевырев.

С основным докладом выступила министр финансов Рязанской области Марина Наумова. Она сообщила, что доходы областного бюджета за 2021 год, по сравнению с 2020 годом, выросли на 19% и составили 79 миллиардов рублей – 103,3% к прогнозу на год. Расходы сложились в сумме 76,6 миллиардов рублей. За 2021 год областной бюджет исполнен с профицитом 2,4 миллиарда рублей при запланированном дефиците в 2,8 миллиарда.

Налоговые и неналоговые доходы составили 52 миллиарда рублей. Особенностью формирования доходов в 2021 году стало значительное увеличение поступления налога от организаций нефтегазовой отрасли, входящих в консолидированные группы налогоплательщиков, а также от одного из крупнейших плательщиков финансового сектора экономики. В ходе доклада глава регионального минфина отметила рост объема поступлений налогов на доходы физических лиц, что говорит об улучшении ситуации на рынке труда.

В 2021 году 95,8 % объема расходов областного бюджета осуществлено в программном формате. Министр рассказала, что в целом на реализацию 11 национальных проектов было израсходовано 15,4 миллиарда рублей. Большая часть этих средств – 84%, направлена на четыре проекта: «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Здравоохранение» и «Образование».

В ходе заседания участники слушаний смогли задать интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. В частности, спрашивали об укреплении первичного звена здравоохранения в районах области. Первый заместитель министра здравоохранения региона Владимир Грачев сообщил, что в 2021 году было введено в эксплуатацию 5 модульных ФАПов, а 44 объекта капитально отремонтированы. В первичное звено в муниципалитеты направлено 24 единицы новой техники.

Прозвучали вопросы, касающиеся обеспеченности муниципальных образований объектами спортивной инфраструктуры и решения задач по созданию дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина пояснила, что доступность ясельных мест увеличилась на 21%, а всего в 2021 году введено дополнительно 940 мест. Были заданы вопросы об использовании средств «Дорожного фонда», поддержке молодых специалистов в АПК и другие.

После публичных слушаний депутаты областной Думы продолжат работу над проектом закона «Об исполнении областного бюджета за 2021 год».