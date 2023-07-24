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На прошедших ярмарках выходного дня рязанцы купили 5,5 тонн мяса и 4,4 тонны молока

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Фото: Pxhere

На прошедших 22 июля ярмарках выходного дня рязанцы приобрели 5,5 тонн мяса и 4,4 тонны молока.

Как сообщает сайт правительства региона, на ярмарках было реализовано 5,5 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 4,4 тонны молока и молочных продуктов, 3,7 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 0,1 тонна живой рыбы, 0,6 тонн картофеля, 2,3 тонны овощей, 0,1 тонна малины, 1,4 тонны смородины, 0,2 тонны меда и продуктов пчеловодства.

Ярмарки выходного дня проходят каждую субботу в разных районах города.

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