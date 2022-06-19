На программу технологических коворкингов в вузах России планируют выделить 210 млн рублей

На создание в российских вузах технологических коворкингов правительство выделит гранты. Такое постановление подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин, – сообщает сайт правительства.

В таких «предпринимательских точках кипения» сотрудники и студенты будут реализовывать бизнес-проекты университетов. Программа грантов рассчитана на три года, её оператором стала «Платформа Национальной технологической инициативы». Она же проводит конкурсный отбор высших учебных заведений, – отмечается в сообщении.

Команды студентов в коворкингах получат бесплатные консультации экспертов «Платформы НТИ» и других профильных специалистов, а также смогут искать инвесторов для своих проектов. Всего, как ожидается, до конца 2024 года в вузах появится 60 технологических коворкингов, которые объединят по меньшей мере тысячу человек.

С 2022 по 2024 годы на программу планируется выделить 210 млн рублей. Финансирование будет осуществляться в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».