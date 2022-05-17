На программу «Благоустройство города Рязани» потратили за год более 756,5 млн. рублей

На заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской гордумы депутаты одобрили отчет об исполнении бюджета за 2021 год в части профильных вопросов комитета.

Более 2,73 млрд. рублей было направлено на городское хозяйство. Средства израсходованы на ремонт и капитальный ремонт дорог, повышение безопасности дорожного движения, адаптацию остановок общественного транспорта, ремонт детских площадок и дворовых территорий, озеленение города, содержание мест захоронений, поддержку местных инициатив.

В частности, на реализацию программы «Благоустройство города Рязани» было израсходовано более 756,5 млн. рублей. Объем финансирования программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» составил 1,2 млрд. рублей.

На территории города ликвидированы несанкционированные свалки, удалено около 1,5 тысяч аварийных деревьев, выполнены работы по посадке цветочной рассады, закуплены 6 тракторов для уборки и один снегопогрузчик.