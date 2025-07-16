На проект «Рязань — Новогодняя столица России выделят 180 миллионов рублей

На проект «Рязань — Новогодняя столица России 2025-2026» выделят 180 миллионов рублей. Об этом сообщили на заседании областной Думы 16 июля.

На заседании приняли изменения в региональный бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Корректировки предусматривают увеличение расходов бюджета и дефицита на 880 миллионов рублей.

Министр финансов Рязанской области Марина Наумова отметила, что изменения связаны с увеличением ассигнований резервного фонда на 700 миллионов рублей – для обеспечения граждан России, Украины, лиц без гражданства, покинувших Украину, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Средства, выделенные на переселение граждан из аварийного жилья, взносы центру «Протос», строительство, реконструкцию объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, также будут перераспределяться.