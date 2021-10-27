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Среда, 27 октября, 2021
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На пристани в Рязани задержали мужчину с наркотиками

7info
Фото: Pixabay

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Сотрудники Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте задержали на пристани Оки в Рязани местного жителя с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При досмотре у рязанца 1985 года рождения нашли в кармане брюк два свёртка, обмотанных малярным скотчем. Внутри находились по 10 пакетиков с синтетическим наркотиком.

Эксперты установили, что при себе у задержанного находилось 11,93 грамма N-метилэфедрона.

Уголовное дело завели по ч.2 ст. 228 УК РФ. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

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