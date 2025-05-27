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Общество

На празднике в ЖК Skyline разыграют велосипед, самокат и скидку на квартиру

Анастасия Мериакри

1 июня ГК «Зелёный сад» организует праздник в честь Дня защиты детей (6+). Он пройдёт с 18 до 21 часа во дворе ЖК Skyline по адресу: ул. Медицинская, д. 3. Детей и взрослых ждёт множество сюрпризов, а вечером можно будет полюбоваться уникальной подсветкой жилого комплекса.
Недавно во дворе Skyline были установлены деревья с фонариками мягкого жёлтого света. Они, как и «умные» скамейки с USB-разъёмами и подогревом, изготовлены в собственном металлическом цехе компании «Зелёный сад».

Помимо жёлтых оттенков двор Skyline освещается красным, серебряным и голубоватым светом. Зелёный тон добавляют живые растения — в новом жилом комплексе они на каждом шагу! Поэтому праздник пройдёт в яркой атмосфере.

В программе: игры для детей и взрослых, аквагрим, ростовые куклы и угощение. Также на празднике выступят ансамбль народной песни и фокусник. В конце вечера будут разыграны велосипеды, электросамокат и скидочные сертификаты на квартиры в ЖК Skyline!

Напомним, новый жилой комплекс будет сдан в ближайшее время. У вас ещё есть шанс приобрести квартиру в доме с уникальным расположением (детский сад, школа, поликлиника, магазины — всё рядом) и благоустройством! Подробности на сайте: https://www.green-garden.ru/catalog/skyline-2/?type=chess и по телефону +7 (4912) 77-77-77.

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№62-000305 от 20.05.2025, подробности на сайте наш.дом.рф.

На празднике в ЖК Skyline разыграют велосипед, самокат и скидку на квартиру 1 июня ГК «Зелёный сад» организует праздник в честь Дня защиты детей. Он пройдёт с 18 до 21 часа во дворе ЖК Skyline
На празднике в ЖК Skyline разыграют велосипед, самокат и скидку на квартиру 1 июня ГК «Зелёный сад» организует праздник в честь Дня защиты детей. Он пройдёт с 18 до 21 часа во дворе ЖК Skyline
На празднике в ЖК Skyline разыграют велосипед, самокат и скидку на квартиру 1 июня ГК «Зелёный сад» организует праздник в честь Дня защиты детей. Он пройдёт с 18 до 21 часа во дворе ЖК Skyline
На празднике в ЖК Skyline разыграют велосипед, самокат и скидку на квартиру 1 июня ГК «Зелёный сад» организует праздник в честь Дня защиты детей. Он пройдёт с 18 до 21 часа во дворе ЖК Skyline
На празднике в ЖК Skyline разыграют велосипед, самокат и скидку на квартиру 1 июня ГК «Зелёный сад» организует праздник в честь Дня защиты детей. Он пройдёт с 18 до 21 часа во дворе ЖК Skyline
На празднике в ЖК Skyline разыграют велосипед, самокат и скидку на квартиру 1 июня ГК «Зелёный сад» организует праздник в честь Дня защиты детей. Он пройдёт с 18 до 21 часа во дворе ЖК Skyline
На празднике в ЖК Skyline разыграют велосипед, самокат и скидку на квартиру 1 июня ГК «Зелёный сад» организует праздник в честь Дня защиты детей. Он пройдёт с 18 до 21 часа во дворе ЖК Skyline
На празднике в ЖК Skyline разыграют велосипед, самокат и скидку на квартиру 1 июня ГК «Зелёный сад» организует праздник в честь Дня защиты детей. Он пройдёт с 18 до 21 часа во дворе ЖК Skyline
На празднике в ЖК Skyline разыграют велосипед, самокат и скидку на квартиру 1 июня ГК «Зелёный сад» организует праздник в честь Дня защиты детей. Он пройдёт с 18 до 21 часа во дворе ЖК Skyline

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