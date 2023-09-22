На правительственном часе в облдуме обсудили поддержку участников СВО и их семей

В четверг, 21 сентября, в рамках правительственного часа в Рязанской областной Думе обсудили вопросы оказания поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей.

Перед депутатами выступила министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Наталья Суворова. По её словам, региональная система поддержки участников СВО и членов их семей включает более 60 мер. Это финансовая поддержка, социальное обеспечение, медицинская помощь, профессиональное развитие, культурные мероприятия.

В регионе действует Многофункциональный семейный центр, представители которого оперативно реагируют на проблему участников СВО, их родственников. На данный момент помощь МСЦ получили 2 тысячи человек.

В рамках военно-социального контракта за семьёй участника СВО закрепляется куратор соцслужб.

— Формируя систему комплексного сопровождения, мы чётко понимали, что оно должно начинаться ещё до момента непосредственного возвращения бойца домой, — отметила Суворова.

В Рязанской области действует Центр подготовки семей к возвращению «Ждём тебя» на базе центра «Семья». Психологическая помощь оказывается родственникам погибших бойцов, психологи работают с детьми, с участниками СВО, возвращающимися домой.

Важное направление работы — программа реабилитации «Возвращение» Площадкой для реализации комплексной программы семейной реабилитации стал центр «Сосновый Бор», который начал свою работу с мая текущего года. В центре предоставляется более 150 различных услуг.

Олга Маскаева

Также с докладом выступила Ольга Маскаева, председатель Рязанского филиала государственного фонда «Защитники Отечества». По её словам, основной целью работы фонда является персональное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов. Сотрудники помогают людям получить полагающиеся им меры соцподдержки. Подобные организации в России ранее не создавались.

В Рязанской области потребовалась всего 2 месяца, чтобы запустить работу Фонда после указа президента России Владимира Путина.

— Фонд создан для оказания помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов. В числе задач — организация системы долговременного ухода, паллиативная медицинская помощь, социальная адаптация, обустройство жилых помещений под нужды инвалидов, обучение и трудоустройство. За период работы с 01.06.2023 года по настоящее времяв региональный филиал к социальным координаторам поступило более 1500 обращений граждан по 2500 типам запросов, — рассказала Маскаева.

Аркадий Фомин

По словам председателя Рязанской областной Думы Аркадия Фомина, в Центре и Фонде создана деловая, доброжелательная атмосфера.

— Она позволяет самим ветеранам СВО, членам их семей участвовать в принятии решений, выходить с инициативами, — отметил Фомин. — Работа организована, ведётся эффективно. Это не просто слова, это конкретные слова. Хочется выразить слова благодарности и руководству и сотрудникам.

Депутаты облдумы задали вопросы докладчикам, уточнили некоторые вопросы, поблагодарили за работу людей, занимающихся сопровождением участников СВО и членов их семей.

Депутат Наталья Рубина акцентировала внимание на работе реабилитационного Центра «Сосновый бор» и перспективах его развития.