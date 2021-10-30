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Суббота, 30 октября, 2021
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На пожаре в Шиловском селе Тырново погибла пенсионерка

Александр Ильин
Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

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В пятницу, 29 октября, в селе Тырново Шиловского района произошёл пожар, на котором погибла пожилая женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. 

Как уточняет портал YA62.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, погибшей была женщина 1940 года рождения. 

Сообщение о возгорании поступило в 18:18. На место выехали 3 пожарных автомобиля, 3 человека личного состава МЧС и 4 человека добровольной пожарной команды. 

В результате ЧП полностью уничтожен жилой деревянный дом. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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