На пожаре в Шиловском селе Тырново погибла пенсионерка

В пятницу, 29 октября, в селе Тырново Шиловского района произошёл пожар, на котором погибла пожилая женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

Как уточняет портал YA62.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, погибшей была женщина 1940 года рождения.

Сообщение о возгорании поступило в 18:18. На место выехали 3 пожарных автомобиля, 3 человека личного состава МЧС и 4 человека добровольной пожарной команды.

В результате ЧП полностью уничтожен жилой деревянный дом. Причина пожара и ущерб устанавливаются.