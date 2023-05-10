На пожаре в Рыбновском районе погибла женщина

В среду, 10 мая, в деревне Бражкино Рыбновского района загорелся жилой кирпичный одноэтажный дом. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 11:44. Отмечается, что дом газифицирован.

На тушении выезжали 10 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 4 пожарных машины.

В результате пожара погибла женщина, информация уточняется.

В чрезвычайном ведомстве призвали граждан соблюдать осторожность при обращении с огнём и неукоснительно соблюдать все правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что за 4 выходных дня в Рязанской области ликвидировали 59 пожаров.