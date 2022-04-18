На пожаре в Рыбном пострадала женщина

Во время пожара в городе Рыбное Рязанской области пострадала женщина, 1961 года рождения, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

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ЧП случилось 18 апреля в 13.21. Огнём повреждена комната 2-комнатной квартире в пятиэтажном жилом доме (здание бывшего общежития).

Эвакуированы 13 человек, в том числе ребёнок. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Причина возгорания, материальный ущерб устанавливаются.

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На место выезжали 3 пожарных автомобиля, 10 человек личного состава Государственной противопожарной службы.