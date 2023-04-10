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Понедельник, 10 апреля, 2023
Татьяна Проводина

На пожаре в Рязанском районе пострадал мужчина 1957 года рождения

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

С 3 по 9 апреля 2023 года пожарные подразделений ликвидировали 336 возгораний. Статистику за минувшую неделю приводит ГУ МЧС по Рязанской области.

В регионе произошло 11 техногенных пожаров, 25 раз происходило загорание мусора, 1 раз – стерни, 299 раз – травы. Огонь уничтожил и повредил 11 строений и 4 единицы техники. На пожарах пострадал 1 человек.

В воскресенье, 9 апреля, спасатели при тушении травы в населённом пункте Александрово в Рязанском районе нашли мужчину 1957 года рождения, он госпитализирован с ожогами.

На водных объектах происшествий не зарегистрировано, также не зафиксировано чрезвычайных ситуаций.

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