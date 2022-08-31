Среда, 31 августа, 2022
Татьяна Проводина

На пожаре в Касимовском районе погиб 61-летний мужчина

В Касимовском районе 30 августа вечером произошёл пожар. Сгорели жилой дом и автомобиль. Об инциденте сообщили в управлении МЧС по Рязанской области.

Информация о возгорании в деревне Нарышкино поступила накануне около 20:15. Горел деревянный одноэтажный дом с мансардой 8 на 8 метров. Огонь охватил и автомобиль Toyota Venza.

Огонь тушили три пожарных машины и семь человек личного состава. Площадь пожара составила 95 квадратных метров. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что в результате пожара погиб 61-летний мужчина.

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