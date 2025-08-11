Понедельник, 11 августа, 2025
На портале Госуслуг до конца 2025 года появится 245 региональных сервисов «Жизненные ситуации»

7info7

Портал Госуслуг активно развивает направление «Жизненные ситуации» — это специализированные сервисы, позволяющие жителям разных регионов России удобно решать актуальные для их территории вопросы.

С момента старта проекта в 2024 году на платформе уже запущено более 180 таких сервисов. Среди них — «Меры поддержки туристического бизнеса в Красноярском крае», «Проживание в доме — объекте культурного наследия Санкт-Петербурга», «Ямальское долголетие» и другие. Например, жители Рязани могут воспользоваться сервисом для подачи документов в техникумы и колледжи региона.

«Региональные сервисы «Жизненные ситуации» помогают людям решать их вопросы быстро и комфортно, независимо от того, в каком регионе страны они проживают. Благодаря этим сервисам граждане, с одной стороны, получают качество, не уступающее федеральному. А с другой стороны – решаются задачи, актуальные именно для определённого региона, – сказал зампред правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Эти сервисы объединяют необходимые услуги для граждан и бизнеса в различных жизненных обстоятельствах. Благодаря им сокращаются сроки оформления документов, уменьшается количество визитов в госорганы и объем требуемых справок.

Развитие проекта ведётся в рамках федеральной инициативы «Государство для людей». По планам, к концу 2025 года в России будет запущено 245 региональных сервисов этого направления.

Происшествия

В Рязани ищут водителя электросамоката, сбившего ребёнка

Инцидент произошёл 9 августа около 12:05 на тротуаре у дома №4 по Московскому шоссе.
Новости Касимова

В касимовской деревне сгорел автомобиль 

Сообщение о возгорании в деревне Савостьяново поступило 9 августа в 11:17. На месте происшествия работали 11 человек, было задействовано 5 единиц техники, в том числе инженерной.
Интересное

Названы 5 признаков того, что вы скоро разбогатеете

Некоторые люди замечают, что перед появлением богатства их жизнь и мышление меняются. По мнению психологов, эти изменения — не случайность, а первые признаки грядущих финансовых перемен.
Культура и события

Рязанская группа Feelin’s с итальянским вокалистом покорила «Таврида.АРТ»

Специальный гость фестиваля в категории джаз — группа Feelin’s стала единственным музыкальным коллективом на «Таврида.АРТ» от Рязани и Рязанской области.
Интересное

«Спящий-пророк» Кейси оставил пророчество о преемнике российского президента

Будущее России открылось легендарному провидцу во сне.
Экономика и бизнес

В Рязанской области построят новый завод по производству автоэлектроники

Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. Завод будет построен на участке площадью около 1,5 гектара, общая площадь производственных помещений составит не менее 3,6 тыс. кв. метров.
Новости России

«Станция Судного дня» вышла в эфир с таинственным сообщением 11.08 в 11:08

Таинственная военная радиостанция УВБ-76, известная как «Станция Судного дня», вышла в эфир 11 августа 2025 года (11.08) в 11:08 с кодовым сообщением. Передача состояла из нескольких последовательностей
Новости России

Жители России могут увидеть полярные сияния после выброса плазмы на Солнце

На Солнце произошёл комплексный выброс плазмы в результате взрыва, затронувшего западное полушарие небесного тела. Об этом сообщили учёные из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.