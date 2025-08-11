На портале Госуслуг до конца 2025 года появится 245 региональных сервисов «Жизненные ситуации»

Портал Госуслуг активно развивает направление «Жизненные ситуации» — это специализированные сервисы, позволяющие жителям разных регионов России удобно решать актуальные для их территории вопросы.

С момента старта проекта в 2024 году на платформе уже запущено более 180 таких сервисов. Среди них — «Меры поддержки туристического бизнеса в Красноярском крае», «Проживание в доме — объекте культурного наследия Санкт-Петербурга», «Ямальское долголетие» и другие. Например, жители Рязани могут воспользоваться сервисом для подачи документов в техникумы и колледжи региона.

«Региональные сервисы «Жизненные ситуации» помогают людям решать их вопросы быстро и комфортно, независимо от того, в каком регионе страны они проживают. Благодаря этим сервисам граждане, с одной стороны, получают качество, не уступающее федеральному. А с другой стороны – решаются задачи, актуальные именно для определённого региона, – сказал зампред правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Эти сервисы объединяют необходимые услуги для граждан и бизнеса в различных жизненных обстоятельствах. Благодаря им сокращаются сроки оформления документов, уменьшается количество визитов в госорганы и объем требуемых справок.

Развитие проекта ведётся в рамках федеральной инициативы «Государство для людей». По планам, к концу 2025 года в России будет запущено 245 региональных сервисов этого направления.