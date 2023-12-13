На половине объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» применили современные технологии

В Рязанской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году работы по ремонту проезжей части провели на 39 объектах, на половине из которых были применены современные материалы и технологии.

В частности, на четверти объектов была применена технология холодной регенерации, суть которой заключается в использовании имеющихся материалов для создания новых слоев дорожной одежды. Метод холодной регенерации был применен на участках региональных трасс Михайлов – Голдино – Горлово – Скопин – Милославское, Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов, Горлово — Нагиши — Клекотки — граница Тульской области, которые входят в опорную сеть дорог России. Также данная технология была применена на дорогах с высокоинтенсивным движением таких как Сапожок — Сараи — Борец — Шацк с подъездом к станции Верда, Захарово — Большое Коровино — Окуньково — Осово – граница Московской области, Северная окружная дорога в Рязани.

Более чем на 40% объектов дорожного ремонта в этом году применялась стыковочная лента «Брит-А». С ее помощью продольные швы в дорожном покрытии получили дополнительную гидроизоляцию и защиту от разрушения. Данная технология была применена, в частности, на автодорогах Веретье — Кидусово – Бельское, Киндяково – Малинки – Иваньково, Подвязье — Насурово — Бахмачеево, которые имеют высокую социальную значимость. Отметим, что стыковочную ленту «Брит-А» также применяют в рамках ремонта мостовых сооружений.

Внедрение инновационных технологий и материалов в дорожной отрасли позволяет сделать перемещение автотранспортных средств более безопасным и доступным, а дорожное полотно – более надежным и долговечным.