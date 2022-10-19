Среда, 19 октября, 2022
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На полигоне под Рязанью построили тренировочный квартал для мобилизованных

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Для подготовки батальона, состоящего из мобилизованных туляков, по поручению губернатора Алексея Дюмина на полигоне под Рязанью возвели тренировочный квартал. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

В Сельцах мобилизованные из соседнего региона смогут отработать действия в условиях городской застройки. Квартал представляет собой две линии одноэтажных и двухэтажных домов. Туляки под руководством опытных инструкторов учатся штурмовать кварталы города малоэтажной застройки.

На полигоне под Рязанью построили тренировочный квартал для мобилизованных

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