На полигоне под Рязанью построили тренировочный квартал для мобилизованных

Для подготовки батальона, состоящего из мобилизованных туляков, по поручению губернатора Алексея Дюмина на полигоне под Рязанью возвели тренировочный квартал. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

В Сельцах мобилизованные из соседнего региона смогут отработать действия в условиях городской застройки. Квартал представляет собой две линии одноэтажных и двухэтажных домов. Туляки под руководством опытных инструкторов учатся штурмовать кварталы города малоэтажной застройки.

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