На покупку жилья рязанцы взяли у банков почти 35 млрд рублей

Жители Рязанской области в 2021 году оформили 14,5 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 34,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба отделения Банка России.

Объем кредитования превысил уровень 2020 года на 14,4%. В среднем рязанцы заключали договор на 2,4 млн рублей.

Пик активности заемщиков пришелся на декабрь: в последний месяц года жители региона заключили более 1,4 тысяч ипотечных договоров, получив от банков 4,1 млрд рублей.

«В предпраздничный период банки и девелоперы традиционно проводили маркетинговые акции. Сохранению интереса в течение года способствовали и льготные госпрограммы», — поясняет заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.

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На 1 января 2022 года рязанцы были должны банкам по ипотечным договорам 78,6 млрд рублей. Хотя кредитный портфель вырос, доля просроченной задолженности по итогам года была минимальной за всю историю — 0,4%.