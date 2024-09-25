На похоронах сына певицы Понаровской произошел скандал

Церемония прощания с сыном певицы Ирины Понаровской Энтони Роддом ознаменовалось скандалом из-за журналистов, пишет МК.

Проститься с ним Энтони в храм иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе пришли несколько десятков человек. Понаровская села рядом с гробом с сыном и почти не переставая рыдала. Все это время ее пытались сфотографировать репортеры.

После отпевания Понаровская сразу пошла к машине. В этот момент мужчина, сопровождавший звезду, подбежал к журналистке, которая сфотографировала певицу в церкви, и стал выхватывать аппаратуру.

Девушке удалось покинуть территорию храма лишь после вмешательства правоохранительных органов.

«Совести совсем нет. Зачем снимать в такой скорбный день? Дайте проводить Ирине сына в последний путь», – поддержала мужчину очевидица.

После этого он стал хватать за руки других фоторепортеров, которые работали на улице, требуя удалить кадры.