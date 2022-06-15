На поддержку семей по нацпроекту «Демография» в Рязанской области выделено 1,9 млрд рублей

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области сообщает о мерах поддержки семей при рождении детей в рамках региональной программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей», – говорится на сайте правительства Рязани.

Семьи с детьми до трёх лет получают ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением первого и третьего ребёнка. Размер выплаты равен прожиточному минимуму в регионе, с 1 июня – 12 469 рублей. Пособие можно оформить дистанционно через Госуслуги, МФЦ или отдел соцзащиты населения.

Выплата на первого ребёнка назначается, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения – 27 008 рублей.

Право на выплату в связи с рождением третьего ребёнка имеют семьи со среднедушевым доходом в месяц ниже величины среднедушевого денежного дохода населения Рязанской области – 27 116,9 рублей.

Многодетным семьям дополнительно предоставляют региональный материнский капитал, в нынешнем году это 77 912,32 рублей.

Всего в текущем году семьям с детьми в рамках нацпроекта «Демография» выделено 1,9 млрд рублей.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону (4912) 513-600.