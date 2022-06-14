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Среда, 15 июня, 2022

На поддержку сельской ипотеки выделят 7 млрд рублей

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Татьяна Проводина

На поддержку сельской ипотеки выделят 7 млрд рублей

Распоряжение о выделении из резервного фонда средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин, – говорится на сайте правительства.

Половина выделенной суммы пойдёт на выдачу новых кредитов по льготной ставке до 3% годовых. Такие кредиты получат почти 17 тысяч семей. По предварительным расчётам, с помощью дополнительного финансирования будет построено или приобретено до 900 тысяч квадратных метров жилья в сельской местности. Объём новых займов, предположительно, составит до 50 млрд рублей.

Вторая половина средств предусмотрена на субсидирование 97 тысяч кредитов, выданных в предыдущие два года. Таким образом, льготная ставка для оформивших заём сохранится.

Программа «Сельская ипотека» действует с 2020 года. С её помощью можно приобрести кредит на землю или жильё в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек. С момента старта программы россияне купили или построили более 5 млн квадратных метров жилья.

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