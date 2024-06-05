Среда, 5 июня, 2024

На площадке парка «Рязанский» появится производство систем вентиляции

Автор: 7info7

Опубликовано

5 июня стало известно о том, что пул резидентов индустриального парка «Рязанский» расширился. Своё предприятие там создаст ООО «Атмосфера» – производитель отечественных систем вентиляции.

Соглашение о сотрудничестве подписано в рамках Петербургского экономического форума. Свои подписи в соглашении поставили руководитель Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин и руководитель «Атмосферы» Артём Таран. Согласно документу, инвестор планирует приступить к реализации проекта уже в этом году.

На площадке парка «Рязанский» появится производство систем вентиляции
На площадке парка «Рязанский» появится производство систем вентиляции
На площадке парка «Рязанский» появится производство систем вентиляции

Объём инвестиций в проект – 350 млн рублей. Это собственные средства компании и средства гранта Фонда содействия инновациям. В настоящее время проект ООО «Атмосфера» по энергоэффективности проходит защиту в Инновационном центре «Сколково».

Отметим, что промышленный парк «Рязанский» объединил уже 17 резидентов. Его площадь – более 560 га. Там построена сеть автомобильных и железных дорог, проложены инженерные коммуникации. Промпарк стал территорией с преференциальным режимом деятельности для инвестиционно ориентированных предприятий. Общий объём инвестиций по проектам составляет около 43 млрд рублей. Услуги управляющей компании индустриальному парку оказывает региональная Корпорация развития.

На площадке парка «Рязанский» появится производство систем вентиляции
На площадке парка «Рязанский» появится производство систем вентиляции
На площадке парка «Рязанский» появится производство систем вентиляции
На площадке парка «Рязанский» появится производство систем вентиляции
На площадке парка «Рязанский» появится производство систем вентиляции

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани

ГАИ сообщила подробности серьёзного ДТП на выезде из Рязани

В Рязани сбили самокатчика на пешеходном переходе

«Искандер» поразил гостиницу в Одесской области с иностранными наёмниками

Появились подробности съёмок новой «Битвы экстрасенсов»

На Борковском карьере в Рязани утонул мужчина

Стали известны подробности драки с участием заместителей главы администрации Рязанского района

Стали известны подробности гибели 14-летнего подростка из Касимовского района

В Касимовском районе утонул 14-летний подросток

Парад планет принесёт серьёзные сложности и большие радости россиянам до 7 июня

Армия сорвала операцию ВСУ под Волчанском, заявил эксперт

Вынесен приговор в отношении Анны Бажутовой

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани

Новости Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях Enjoy и Techno с рекомендованной розничной ценой от 2 499 000 рублей.

ГАИ сообщила подробности серьёзного ДТП на выезде из Рязани

Новости Рязани
5 июня, около 12:40, в Рязани на 528-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло ДТП.

В Рязани сбили самокатчика на пешеходном переходе

Новости Рязани
Молодой человек ехал на самокате по нерегулируемому переходу, что является нарушением ПДД.

«Искандер» поразил гостиницу в Одесской области с иностранными наёмниками

Новости мира
Подробности атаки пока неизвестны. Официальная информация от Минобороны РФ не публиковалась.

Появились подробности съёмок новой «Битвы экстрасенсов»

Новости мира
По словам очевидцев, команда начала съемки шоу для ТНТ еще 2 июня, затем специалисты вернулись к процессу уже 4 числа.