На площадке парка «Рязанский» появится производство систем вентиляции

5 июня стало известно о том, что пул резидентов индустриального парка «Рязанский» расширился. Своё предприятие там создаст ООО «Атмосфера» – производитель отечественных систем вентиляции.

Соглашение о сотрудничестве подписано в рамках Петербургского экономического форума. Свои подписи в соглашении поставили руководитель Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин и руководитель «Атмосферы» Артём Таран. Согласно документу, инвестор планирует приступить к реализации проекта уже в этом году.

Объём инвестиций в проект – 350 млн рублей. Это собственные средства компании и средства гранта Фонда содействия инновациям. В настоящее время проект ООО «Атмосфера» по энергоэффективности проходит защиту в Инновационном центре «Сколково».

Отметим, что промышленный парк «Рязанский» объединил уже 17 резидентов. Его площадь – более 560 га. Там построена сеть автомобильных и железных дорог, проложены инженерные коммуникации. Промпарк стал территорией с преференциальным режимом деятельности для инвестиционно ориентированных предприятий. Общий объём инвестиций по проектам составляет около 43 млрд рублей. Услуги управляющей компании индустриальному парку оказывает региональная Корпорация развития.