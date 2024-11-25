Понедельник, 25 ноября, 2024
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На площади Свободы задержали девушку с синтетическим наркотиком

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Валерия Мединская

В Рязани сотрудники полиции задержали 22-летнюю местную жительницу с синтетическим наркотиком. Об этом сообщает региональное УМВД.

В ходе рейда по выявлению лиц, сбывающих и употребляющих запрещенные вещества, сотрудники полиции на площади Свободы задержали девушку, в отношении которой имелись сведения о ее причастности к незаконному обороту наркотиков. В ходе досмотра у неё был изъят пакетик производным N-метилэфедрона массой 1,28 г, а также две стеклянные трубки для употребления наркотиков. 

В отношении девушки возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.

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