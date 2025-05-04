На площади Победы устанавливают сцену ко Дню Победы

В Рязани на площади Победы приступили к монтажу сцены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фото прислали РИА «7 info» читатели.

Самая масштабная часть празднования состоится 9 мая на основной площадке торжества – Площади Победы. Здесь в 10:00 состоится построение с Георгиевской лентой и возложение цветов и гирлянды Воинской славы к Вечному огню. С 10:30 и до 12:00 прозвучат три концерта хоровых и духовых, в том числе для рязанцев и гостей города выступит Рязанский государственный академический русский народный хор имени Попова. В 12:30 фрагмент музыкального спектакля «Василий Теркин» представит ансамбль народной песни «Рязаночка».

Что касается оформления города, как и всегда, оно будет торжественным и выдержанным. Флаги установят на Бульваре Победы, в сквере 60-летия Победы и на Площади Победы.