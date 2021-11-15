На площади Ленина в Рязани начали устанавливать новогоднюю ель

15 ноября в Рязани на площади Ленина начали устанавливать новогоднюю ель, сообщает горадминистрация.

Установку проводят сотрудники Дирекции благоустройства города. Сначала они соберут основание главной городской ёлки, затем установят ствол, ветви и ограждение.

Для установки ели используют спецтехнику – кран, две вышки высотой 25 и 14 метров.

Высота ели – 22 метра. Собирать её будут в течение недели.

Отметим, что к новогодним праздник в Рязани установят более 30 ёлок.

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