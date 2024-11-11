На площади Ленина мужчина облил кофе и чуть не ударил подростка из-за качелей

Конфликт из-за качелей произошёл в Рязани на площади Ленина. Как сообщил очевидец в группе «Подслушано в Рязани», мужчина облил подростка кофе и замахнулся на него.

Ситуация произошла около качелей рядом с Торговыми рядами. Очевидец описывает произошедшее: мальчик 13 лет сел на «лодочку». К нему подошёл мужчина и сказал, что стоял к качелям в очереди.

— На вопрос ребёнка, почему они не подошли когда освободились качели и отказ покинуть их, мужик просто плеснул ему кофе в лицо и угрожал ударить, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого мужчина исчез. Пострадавший планирует обратиться в полицию.

Никакой официальной информации об инциденте пока не поступало. Подробности случившегося уточняются.