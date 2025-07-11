На пляже в Рязанской области умер мужчина

В Рязанской области во время отдыха на пляже скончался мужчина. О происшествии, ссылаясь на читателей, сообщил портал 62ИНФО.

По данным СМИ, трагический инцидент произошёл в четверг, 10 июля, в Александро-Невском районе. На место приезжали медики, сотрудники полиции.

Точную причину смерти установит патологоанатом, вероятно, на состояние человека повлияла сильная жара, установившаяся в регионе.