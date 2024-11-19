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На пяти улицах Рязани появились ящики для передачи показаний приборов учета

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Кристина Аманн
Фото: vk.com/wall-165632286_1316

Специальные ящики для передачи показаний приборов учета появились в крупных пунктах приема платежей РГМЭК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Такие ящики можно найти по следующим адресам: Станкозаводская, д 27; Крупской, д. 19; Советской Армии, д. 13а; Татарская, д. 95; Маяковского, д. 111.

На листочках (есть у каждого ящика) нужно написать телефон, лицевой счет, адрес, указать текущие показания по услугам электроснабжения, ХВС, ГВС и опустить в ящик. Специалисты обработают информацию и своевременно внесут данные.

Передать показания нужно до 25 ноября. Внести же плату за ЖКУ можно в любой день.

Подобные ящики позволят не стоять в очереди в пиковые дни нагрузки (с 20 по 25 число). Также передать данные можно по телефону 40-20-40 или с помощью онлайн-сервисов – личного кабинета ЕИРЦ на сайте РГМЭК erc.rgmek.ru и мобильного приложения РГМЭК.

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