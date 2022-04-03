На первый общегородской субботник вышли 200 рязанцев

Несмотря на плохую погоду, участникам первого общегородского субботника стали 200 человек, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

- Реклама -

Субботник прошёл 2 апреля. Убирать город вышли сотрудники муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, чиновники, жители Рязани.

Убраны территории на Лыбедском бульваре, улицах Новаторов, Костычева, Каширина и других. Привели в порядок разворотный круг в посёлке Семчино, пруд Серая шейка в Дашково-Песочне.

Второй общегородской субботник пройдёт 9 апреля.