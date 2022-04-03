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Воскресенье, 3 апреля, 2022

На первый общегородской субботник вышли 200 рязанцев

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На первый общегородской субботник вышли 200 рязанцев

7info

Несмотря на плохую погоду, участникам первого общегородского субботника стали 200 человек, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

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Субботник прошёл 2 апреля. Убирать город вышли сотрудники муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, чиновники, жители Рязани.

Убраны территории на Лыбедском бульваре, улицах Новаторов, Костычева, Каширина и других. Привели в порядок разворотный круг в посёлке Семчино, пруд Серая шейка в Дашково-Песочне.

Второй общегородской субботник пройдёт 9 апреля.

На первый общегородской субботник вышли 200 рязанцев
На первый общегородской субботник вышли 200 рязанцев
На первый общегородской субботник вышли 200 рязанцев
На первый общегородской субботник вышли 200 рязанцев
На первый общегородской субботник вышли 200 рязанцев

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