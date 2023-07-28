На Первомайском проспекте вновь изменится схема движения

В связи с ремонтом тепловых сетей на Первомайском проспекте на несколько дней поменяли схему движения.

С 23:55 29 июля до 04:30 31 июля будет закрыто движение транспорта по Первомайскому проспекту от поворота на улицу Каширина до пересечения с улицей Пожалостина при движении в сторону площади Ленина. Об этом сообщила городская администрация.

Движение общественного транспорта будет организовано по следующей схеме:

1. Изменения в маршрутах движения троллейбусов МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса»:

— троллейбусы маршрута №1 следуют до остановочного пункта «пл. Победы» по своему маршруту, далее по улицам Дзержинского, Гагарина, Братиславской, Полетаева до конечного остановочного пункта «Памятник Ф. Полетаеву»

и обратно;

— троллейбусы маршрута №3 при движении из мкр. Дашково-Песочня до остановочного пункта «Художественный музей» будут следовать по своему маршруту, далее по улицам Ленина, Есенина, Спортивной, Гагарина до остановочного пункта «ЦПКиО», при движении из мкр. Горроща от остановочного пункта «Радиоуниверситет» будут следовать по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина, Горького, Новой, Касимовскому шоссе, далее по своему маршруту;

— троллейбусы маршрута №5 (внутренний) от конечной остановки «ул. Строителей» будут следовать до остановки «пл. Победы» по своему маршруту, далее по улицам Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Есенина, до остановочного пункта «Приобанк», далее на разворот на Театральной площади, в обратном направлении по своему маршруту до конечного остановочного пункта «ул. Строителей»;

— троллейбусы маршрута №5 (наружный) от конечной остановки «ул. Строителей» будут следовать до остановочного пункта «Приобанк» по своему маршруту, далее на разворот на Театральной площади, далее по улицам Есенина, Спортивной, Гагарина, Дзержинского, Первомайскому проспекту до остановочного пункта «пл. Победы», далее по своему маршруту до конечного остановочного пункта «ул. Строителей»;

— троллейбусы маршрута №10 от остановочного пункта «ул. Крупской» следуют до остановочного пункта «пл. Победы» по своему маршруту, далее по улицам Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Есенина, до остановочного пункта «Приобанк», далее на разворот на Театральной площади и обратно;

— троллейбусы маршрута №16 от остановочного пункта «Комбайновый завод» следуют до остановочного пункта «пл. Победы» по своему маршруту, далее по улицам Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Есенина, до остановочного пункта «Приобанк», далее на разворот на Театральной площади и обратно;

2. Изменения в маршрутах движения автобусов МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса»:

— автобусы маршрутов №№7, 13, 23 при движении от пл. Победы на участке пути между остановочными пунктами «Гостиница Первомайская» и «Библиотека им. Горького» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Ленина, далее по своим маршрутам, при движении от Театральной площади схема движения не меняется;

— автобусы маршрутов №№11, 17 при движении из мкр. Канищево на участке пути между остановочными пунктами «Магазин Фаворит» и «Библиотека им. Горького» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Ленина, далее по своим маршрутам, при движении от Театральной площади схема движения не меняется;

— автобус маршрутов №№15, 24 при движении от пл. Победы на участке пути между остановочными пунктами «Гостиница Первомайская» и «Медуниверситет» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Сенной, Маяковского, далее по своим маршрутам, при движении от пл. Мичурина схема движения не меняется;

— автобусы маршрута №20 при движении от пл. Победы на участке пути между остановочными пунктами «Гостиница Первомайская» и «Театральная пл.» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Ленина, далее по своему маршруту, при движении от Театральной площади схема движения не меняется;

— автобусы маршрута №21 при движении из мкр. Канищево на участке пути между остановочными пунктами «Магазин Фаворит» и «Медуниверситет» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Сенной, Маяковского, далее по своему маршруту, при движении от Театральной площади схема движения не меняется.

3. Изменения в маршрутах движения автобусов, обслуживаемых коммерческими перевозчиками:

— автобусы маршрутов №№46М2, 47М2, 53М2, 65М2, 66М2, 68М2, 73М2, 75М2, 99М2 на участке пути между остановочными пунктами «Гостиница Первомайская» и «Библиотека им. Горького» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Ленина, далее по своим маршрутам, при движении от Театральной площади схема движения не меняется;

— автобусы маршрута №41М2 на участке пути между остановочными пунктами «Гостиница Первомайская» и «Детский мир» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Соборной, далее по своему маршруту, при движении от Соборной площади схема движения не меняется;

— автобусы маршрута №49М2 на участке пути между остановочными пунктами «Первомайский рынок» и «Библиотека им. Горького» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Ленина, далее по своему маршруту, при движении от Театральной площади схема движения не меняется;

— автобусы маршрута №77М2 при движении из пос. Мехзавода на участке пути между остановочными пунктами «Гостиница Первомайская» и «Медуниверситет» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Каширина, Семинарской, Сенной, далее по своему маршруту, при движении из пос. Карцево путь следования не меняется;

— автобусы маршрута №90М2 при движении из мкр. Горроща на участке пути между остановочными пунктами «Гостиница Первомайская» и «Магазин Фаворит» будут следовать (в прямом направлении) по Первомайскому проспекту, ул. Каширина, далее по своему маршруту, при движении из мкр. Канищево схема движения не меняется.