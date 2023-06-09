На Первомайском проспекте Рязани начинается ремонт теплотрассы

9 июня стартует первый этап капитального ремонта магистральных тепловых сетей по Первомайскому проспекту, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Сегодня в ночь места производства работ будут огорожены бетонными сооружениями, рабочие установят соответствующие дорожные знаки. После чего приступят к земляным и демонтажным работам.

Напоминаем, на период проведения работ организация дорожного движения на участке автомобильной дороги по Первомайскому проспекту изменится. С 23.00 9 июня будет закрыто движение частного транспорта от перекрестка с Вокзальной улицей до перекрестка с улицей Типанова, с возможностью движения городского пассажирского транспорта по крайним полосам движения в сторону площади Победы и в сторону площади Ленина. Изменения будут действовать до 24.00 12 июля.

Кроме того, с 23.00 14 июня до 24.00 12 июля будет ограничено движение транспорта в районе д. 27 по Первомайскому проспекту по трем полосам движения в сторону площади Ленина.

Ремонт участка магистральных трубопроводов по Первомайскому проспекту будет произведен для обеспечения надежной работы тепловых сетей, а также в рамках подготовки к новому отопительному периоду.