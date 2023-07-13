На Первомайском проспекте Рязани изменён режим работы светофоров

Исполняющий обязанности главы администрации города Виталий Артемов и руководители профильных подразделений приняли участие в рабочей встрече в Центре организации дорожного движения. В связи с обращениями граждан по вопросу организации дорожного движения на Первомайском проспекте, была подробно рассмотрена схема движения с учетом частоты и плотности транспортных потоков и регулирования длительности разрешающего сигнала.

Работа светофоров изменяется в связи с тем, что на Первомайском проспекте будет постоянно действовать выделенная полоса для общественного транспорта. В конце июля на участках планируется нанесение разметки. Кроме того, с 15 июля начнется второй этап ремонта теплотрассы.

Для того чтобы обеспечить пропускную способность ул. Вокзальной и Первомайского проспекта, приоритетное движение для автомобилей устанавливается на ул. Вокзальной, так как сейчас Первомайский проспект перегружен.

Для перераспределения транспортных потоков на ул. Вокзальную при движении со стороны остановки «Дом художника» сделан поворот с двух полос направо на ул. Вокзальную. Со стороны Московского шоссе также организован поворот налево на ул. Вокзальную с двух полос. Многие водители по привычке едут прямо, из-за этого возникают заторы на Первомайском проспекте и Московском шоссе.

Центру организации дорожного движения поручено вести постоянный мониторинг дорожной обстановки. Водителям необходимо учитывать режим работы светофоров и предписания дорожных знаков при планировании маршрутов движения.