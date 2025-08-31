Понедельник, 1 сентября, 2025
18.5 C
Рязань
Общество

На Первомайском проспекте подрядная организация приступила к подаче теплоносителя

Анастасия Мериакри
Фото: администрация Рязани

Глава администрации Виталий Артемов провел выездное совещание на Первомайском проспекте. Здесь, в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», ведется замена тепловых сетей. Напомним, капитального ремонта на данном участке не было больше 30 лет. 

Как сообщил на своих страницах в социальных сетях глава администрации города, на одном из участков — от площади Ленина до улицы Павлова — ремонт завершен. Все гидравлические испытания успешно проведены. Начинается подача горячей воды в жилые дома. 

«Проблемы, возникающие в отдельных квартирах, отрабатывают управляющие компании. В данный момент подрядчик ведет щебенение трассы, готовится к асфальтировке и восстановлению благоустройства на отремонтированном участке», — сообщил Виталий Артемов.

На Первомайском проспекте подрядная организация приступила к подаче теплоносителя На одном из участков - от площади Ленина до улицы Павлова - ремонт завершен.
На Первомайском проспекте подрядная организация приступила к подаче теплоносителя На одном из участков - от площади Ленина до улицы Павлова - ремонт завершен.
На Первомайском проспекте подрядная организация приступила к подаче теплоносителя На одном из участков - от площади Ленина до улицы Павлова - ремонт завершен.
На Первомайском проспекте подрядная организация приступила к подаче теплоносителя На одном из участков - от площади Ленина до улицы Павлова - ремонт завершен.
На Первомайском проспекте подрядная организация приступила к подаче теплоносителя На одном из участков - от площади Ленина до улицы Павлова - ремонт завершен.

Самые читаемые материалы

Интересное

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Новости России

Раскрыты детали смерти школьницы во время репетиции к 1 сентября в Бердске

Девятиклассница, умершая во время репетиции к 1 сентября в...
Новости России

Альпинист из группы спасения рассказал, что погубило Наговицину

Участник всех трех операций по спасанию Натальи Наговициной Святослав...
Происшествия

На 63-м году жизни скончался протоиерей Виктор Бородовицын

Многие годы, вплоть до кончины, батюшка нес послушание настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери села Ижевское Спасского района.
Новости России

С 1 сентября для водителей в России наступает новая реальность: эти 8 изменений могут вас удивить и расстроить

С приходом осени жизнь автомобилистов в России заметно изменится. Сразу несколько важных нововведений вступят в силу с 1 сентября.

Последние новости

Культура и события

Осенний фестиваль «Грибы с глазами» пройдет в сентябре в Рязанской области

Завершится праздник «Грибы с глазами» дискотекой в сапогах под лучшие кавер-хиты.
Общество

В Рязани завершили ремонт пешеходного перехода в районе ТЦ «Барс»

С участием специальной экспертной комиссии отреставрировано 12 панно с видами Рязани, выполненные в советское время.
Новости России

Кардиолог Ефремкин назвал боль в икре признаком скорого тромбоза

Односторонний отек и боль в икроножной мышце может быть...
Культура и события

Свадьбы, определение пола малыша, регистрация новорождённого прошли в День города в Рязани

Свои букеты невест в этот день поймали три девушки. Вечером рязанские семьи пели и танцевали вместе с «Сервис-ЗАГС», выигрывая призы — мягкие игрушки.
Общество

Пронский пожарный в одиночку спас заблудившуюся в лесу женщину

Компания из трех женщин-грибников отправилась за грибами. Когда одна из них не вернулась к машине, остальные забили тревогу.
Новости России

В Хабаровске сотрудник ночью устроил сыну день рождения в аквапарке

Житель Хабаровска отметил день рождения сына ночью в аквапарке,...
Новости мира

«КП»: украинцы ликуют из-за закона о выезде молодых людей за границу

Жители Украины ликуют из-за закона, который разрешил молодым людям...
Общество

Школы Рязанской области переходят на новую цифровую платформу вместо «БАРС.Образование»

С 1 сентября учителя, родители и школьники будут работать в новой цифровой среде, которая делает образовательный процесс удобнее и прозрачнее.