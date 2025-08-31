На Первомайском проспекте подрядная организация приступила к подаче теплоносителя

Глава администрации Виталий Артемов провел выездное совещание на Первомайском проспекте. Здесь, в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», ведется замена тепловых сетей. Напомним, капитального ремонта на данном участке не было больше 30 лет.

Как сообщил на своих страницах в социальных сетях глава администрации города, на одном из участков — от площади Ленина до улицы Павлова — ремонт завершен. Все гидравлические испытания успешно проведены. Начинается подача горячей воды в жилые дома.